Şırnak'ta 2 alaca baykuş ve kızıl şahin bitkin halde bulundu - Son Dakika

ŞIRNAK'ta, arazide bitkin halde bulunan 2 yavru alaca baykuş ve kızıl şahin, Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'nde tedaviye alındı.

Silopi ilçesinde, arazide vatandaşlar tarafından yavru 2 alaca baykuş, Güçlükonak ilçesinde ise nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl şahin bitkin halde bulundu. Vatandaşlar, kuşları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim etti. Ekipler, kuşları vatandaşların evlerinden alıp Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birim'ine götürdü. İlk muayeneleri Veteriner Hekim Ferhat Ürgen tarafından yapılan kuşlar, koruma altına alınarak tedavilerine başlandı. Hayvanlar, iyileştikten sonra doğal ortamlarına bırakılacak.