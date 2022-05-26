2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Şırnak'ta iletişim kablolarını çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şehr-i Nuh Mahallesi ve Çakırsöğüt bölgesinde bir firmaya ait iletişim kablolarının çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce, 310 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından 4 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Şüphelilerden 3'ü çalışma sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.Y. ve İ.S. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, firari Ş.T'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Silopi ilçesinde boş arazide bulunan 2 kablo makarası, sahibine teslim edildi.