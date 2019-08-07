Şırnak'ta 2 jandarma personelini yaralayan 1 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerc¸ekles¸tirilen ortak operasyonla, 26 Temmuz'da S¸ırnak'ın Silopi ilçesinde 2 jandarma personelini yaralayan teröristlerden birinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Jandarma ve MI·T, 26 Temmuz 2019 tarihinde S¸ırnak'ın Silopi ilçesinde Ortako¨y Jandarma yol arama noktasına saldırarak 2 jandarma personelini yaralayan PKK/KCK tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n so¨zde Cudi cephesine bagˆlı tero¨ristleri takibe aldı. Yapılan takip sonucu, so¨z konusu PKK'lı tero¨ristlerden biri 28 Temmuz 2019 tarihinde S¸ırnak I·l Jandarma Komutanlıgˆının du¨zenledigˆi operasyonla Silopi Cudi dagˆı bo¨lgesinde etkisiz hale getirilmiş, yardım ve yataklık yapan 1 şüpheli de tutuklanmıştı. S¸ırnak I·l Jandarma Komutanlıgˆı ve MI·T'in, bugün düzenlediği ortak operasyonda, saldırıyı gerc¸ekles¸tiren tero¨ristlerden biri daha Cudi Dağı'nda etkisiz hale getirildi.