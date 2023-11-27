Yaptığı rezil yayınlardan binlerce lira kazanmıştı! "Laz kızı" için hesap zamanı

Şırnak'ta 2 kız kardeş, Dicle Nehri'ne atladı. Arama kurtarma ekipleri ve halk tarafından 16 yaşındaki genç kız kurtarıldı, diğeri için ise arama çalışmaları başlatıldı.

BİRLİKTE ATLADILAR

Sabah saatlerinde Cizre ilçesindeki Bırca Belek Park kenarında isimleri öğrenilemeyen 2 kız kardeş, Dicle Nehri'ne atladı. Durumu fark eden çevredekiler, ekiplere ihbar etti. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese sevk edilen ekiplerle birlikte nehre giren bölge halkı, 1 genç kızı kurtardı.

AKINTIYA KAPILAN KIZ ARANIYOR

Ancak diğer kız akıntıya kapıldı. Ekipler suyun içerisinde çıkarılan kıza müdahale edip, sonra Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Suya düşüp akıntıya kapılan diğer kız için arama kurtarma çalışması başlatıldı.