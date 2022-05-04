Şırnak'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

04.05.2022 16:05
Şırnak'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde, iki otomobilin çarpışmasın sonucu 1'i ağır, 10 kişi yaralandı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde, iki otomobilin çarpışmasın sonucu 1'i ağır, 10 kişi yaralandı.

M.Ş.A'nın (38) kullandığı 27 AZN 78 plakalı otomobil, ilçenin Yüksekköy mevkisinde karşı yönden gelen F.D'nin (36) kullandığı 35 ANS 715 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler M.Ş.A. ve F.D. ile otomobillerde bulunan Ü.C, M.C. (13), R.A.D. (5), M.C. (6), H.Y, A.D, F.A. ve R.Y. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre ve İdil devlet hastanelerine kaldırıldı.

R.A.D, buradaki ilk müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

YORUMLAR
500
Antalya'da otomobil fuarında vatandaşların üzerine çıktığı tente çöktü Antalya'da otomobil fuarında vatandaşların üzerine çıktığı tente çöktü Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
16:10 Athena Tapınağı'nın bitişiğinde bar açıldı, giriş kapısı olarak kazı alanındaki tarihi kalıntılar kullanıldı!
16:07 Fransa bu skandalla çalkalanıyor: Kadın milletvekilinin iç çamaşırı faturası Macron'un başını yaktı
15:57 YouTuber Nurgül Türk'e Afrika'da kabileden taciz: Kaç kız kaç!
15:19 Antalya'da festivalde onlarca kişi ölümden döndü: Korku dolu anlar kamerada
15:08 Arkadaşını bacağından bıçakladı, linçten zor kurtuldu!
15:06 Babası açıkladı: Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen teğmenin görev süresinin bitimine sadece 1 gün kalmış
15:02 Kılıçdaroğlu'ndan karanlıkta bir haftanın belgeseli: 9 dakikalık videoyu sosyal medya hesabından paylaştı
14:54 Sığınmacı tartışması büyüyor! İçişleri'nden Prof. Bengi Başer'e ağır sözler: İnsanlığı utandıracak kadar cahil!
14:38 Valilik duyurdu: İstanbul'da kaç yabancı ikamet ediyor?
13:48 Rusya, 9 Mayıs'taki Zafer Bayramı kutlamalarında "Ukraynalı savaş esirlerini Kızıl Meydan'da teşhir edecek" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 16:26:05. #1.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement