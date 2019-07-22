Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Son Dakika Güncel Haber

Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist teslim oldu

1 saat önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde biri kadın 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist teslim oldu, System.String[]
Şırnak'ın Silopi ilçesinde biri kadın 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçarak Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gelen biri kadın 2 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Gözaltına alınan teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Silopi, Şırnak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis baskın yapınca cezaevi firarisi 4'üncü kattan atladı Yanında getirdiği evcil hayvan için kavga eden kadın, trene 2 saat rötar yaptırdı Iraklı turistleri PKK'lı zannederek linç edilmesine neden olan vatandaş, videoyla kendisini savundu Deniz Akkaya, "Bir kadına aşık oldum" dediği için eleştirilen Kalben'e destek oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 12:18:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist teslim oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]