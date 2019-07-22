Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist teslim oldu
1 saat önce
Şırnak'ın Silopi ilçesinde biri kadın 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Şırnak Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:55 Kaynak: AA
'ın Silopi
ilçesinde biri kadın 2 PKK
'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak
'ın kuzeyindeki kamplarından kaçarak Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı
'na gelen biri kadın 2 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Gözaltına alınan teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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