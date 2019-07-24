Şırnak'ta 2 PKK'lı teröristin teslim olması

Şırnak
'ın Silopi
ilçesinde teslim olan biri kadın 2 PKK
'lı teröristten biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak
'ın kuzeyindeki kamplarından kaçarak, önceki gün Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı
'nda güvenlik güçlerine teslim olan 2 teröristten birinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen terörist, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Kadın teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.