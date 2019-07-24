Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 2 PKK'lı teröristin teslim olması
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Şırnak'ta 2 PKK'lı teröristin teslim olması

29 dakika önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde teslim olan biri kadın 2 PKK'lı teröristten biri tutuklandı.

Şırnak'ta 2 PKK'lı teröristin teslim olması, System.String[]
Şırnak'ın Silopi ilçesinde teslim olan biri kadın 2 PKK'lı teröristten biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçarak, önceki gün Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan 2 teröristten birinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen terörist, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Kadın teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Silopi, Şırnak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:05 Kaynak: AA
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