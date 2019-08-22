Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Şırnak'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

32 dakika önce

Şırnak'ın Silopi ilçesi Kösreli köyü kırsalında güvenlik güçlerince devam eden operasyonda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi, System.String[]

Şırnak'ın Silopi ilçesi Kösreli köyü kırsalında güvenlik güçlerince devam eden operasyonda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bugün devam eden operasyon kapsamında toplam 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.


Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Şırnak İlimiz Silopi İlçesi sınırları içerisinde bulunan Kösreli köyü Şelal Deresi mevkiinde, 21 Ağustos 2019 Çarşamba günü, bölgede faaliyet gösteren TPAO çalışmalarının emniyetini alan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığımız unsurları ile bir grup BTÖ mensubu arasında çıkan çatışmada 3 Güvenlik Görevlimiz Şehit olmuştur. Çıkan çatışmada 2 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Aynı gün adı geçen bölgede Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen ve akabinde icra edilen hava hücum harekatı ile etkisiz hale getirilen 1 BTÖ mensubu olmak üzere; toplam 3 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir' denildi. - ŞIRNAK

Kösreli, Silopi, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:42 Kaynak: İHA
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