Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi (2)
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Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi (2)

47 dakika önce

TERÖRİSTLERDEN BİRİ 'GRİ KATEGORİ'DEYMİŞİçişleri Bakanlığı'nca Şırnak'ta bugün düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten 'Çektar' kod adlı Mehmet Şirin Arslan'ın, 'terörden arananlar listesi'ndeki 'gri kategori'de yer aldığı açıklandı.

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi (2), System.String[]

TERÖRİSTLERDEN BİRİ 'GRİ KATEGORİ'DEYMİŞ
İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak'ta bugün düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten 'Çektar' kod adlı Mehmet Şirin Arslan'ın, 'terörden arananlar listesi'ndeki 'gri kategori'de yer aldığı açıklandı. Bakanlığın yazılı açıklamasında, "Şırnak Gabar Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesinde 300 bin TL ödülle  gri kategoride yer alan, sözde Gabar cephesi  maliye kurye ve lojistik birim sorumlusu aynı zamanda sözde Gabar cephesi beşli yürütmede görevli, 'Çektar' kod adlı Mehmet Şirin Arslan olduğu tespit edilmiştir" denildi.


Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:30 Kaynak: DHA
Mehmet Şirin, Şırnak, Güncel
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