Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:51 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Gabar Dağı kırsalına, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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