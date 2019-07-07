Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak 'ta düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Gabar Dağı kırsalına, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

7 kişinin hayatını kaybettiği metil alkol olayıyla ilgili 4 kişi tutuklandı

Eski müsteşar yardımcısı, İzmit'teki evinde intihar etti

Ekrem İmamoğlu: CHP'nin tüm üyelerinden bir isteğim var