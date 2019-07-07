Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Gabar Dağı kırsalına, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Haber:  ANKARA, -


Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:51 Kaynak: DHA
Şırnak, Güncel
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