Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerince Şırnak Cudi Dağı'na gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:05 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerince Şırnak Cudi Dağı'na gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Cudi Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Haber: ANKARA,
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