Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerince Cudi Dağı'na düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:06 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerince Cudi Dağı'na düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Cudi Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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