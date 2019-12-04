Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesine, İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgedeki operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Gabar Dağı, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:46 Kaynak: AA
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