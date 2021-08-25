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Son dakika haberleri... Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

25.08.2021 18:02
Son dakika haberleri... Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi: Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Markoz Deresi bölgesinde J-İHA ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Markoz Deresi bölgesinde J-İHA ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Markoz Deresi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen J-İHA ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, bölgede operasyonlar devam ediyor. - ŞIRNAK

Son dakika haberleri... Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Beytüşşebap, Şırnak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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