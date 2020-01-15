Şırnak'ta 2. Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu düzenleyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta 2. Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu düzenleyecek - Son Dakika

Şırnak'ta 2. Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu düzenleyecek

6 saat önce

Şırnak Üniversitesi 2.Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu düzenleyecek.

Şırnak'ta 2. Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu düzenleyecek, System.String[]

Şırnak Üniversitesi 2.Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu düzenleyecek.

Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. İbrahim Baz, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki aşamalı gerçekleşecek sempozyumun Şırnak ayağında katılımcılara yönelik Nuh Tufanı ile ilgili kalıntıları incelemek üzere geziler düzenleyeceklerini söyledi.

Sempozyumun ikinci ayağının 16 Nisan'da İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleşeceğini bildiren Baz, "Sempozyum tamamen bilimsel bilgiler çerçevesinde olacak." dedi.

Sempozyuma Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'u da davet ettiklerini belirten Baz, başta Şırnak Valiliği olmak üzere tüm paydaşlara katkılarında dolayı teşekkür etti.

Sempozyum, 13-16 Nisan'da Şırnak Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesinde yapılacak.

İbrahim Baz, Şırnak, Cudi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:14 Kaynak: AA
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