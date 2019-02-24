Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 2 Yıllık Kan Davası Barışla Sonuçlandı

Şırnak'ta 2 Yıllık Kan Davası Barışla Sonuçlandı

1 saat önce

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaklaşık 2 yıldır aralarında kan davası olan iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı.

Şırnak'ta 2 Yıllık Kan Davası Barışla Sonuçlandı, System.String[]
ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaklaşık 2 yıldır aralarında kan davası olan iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Güneyyaka köyünde Güzel aileleri arasında 2 yıl önce arazi ve sulama kanalı anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıkmış, olayda çok sayıda kişi yaralanmış, 15 aile köyden taşınmak zorunda kalmıştı. Kan davası nedeniyle 2 yılı aşkın bir süredir köye gelemeyenler ile köyde bulunan aileler arasında barış sağlanması için girişimde bulunuldu. İki ailenin temsilcileri, Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman'a durumu bildirdi. Bunun üzerine aşiret lideri, kan davasının sona ermesi için iki aile bireylerini topladı. Köy camisinde toplanan her iki aile selamlaşıp birlikte saf tutarak öğle namazını kıldı. Aile üyeleri daha sonra barış ve kardeşlik yemeği sofrasında buluştu.

Taraflardan Şaban Güzel, her iki ailenin birinci derece akraba olduklarını söyledi. Güzel, "Köyümüzde iki yıl önce bir kavga yaşanmıştı. Üzücü bir olaydı ama Allah'a şükür büyümeden sonuçlandı. Emeği geçen özellikle Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman'a çok teşekkür ederim. Biz kardeşiz biz hepimiz bir aileyiz. İnşallah bir daha tekrarlanmaz" dedi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:12 Kaynak: İHA

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