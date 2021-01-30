Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

30.01.2021 12:25

Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez ve ilçelerde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar ve tipi, yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle merkeze bağlı 20, ilçelerden Baskil'de 25, Ağın'da 5, Alacakaya'da 4, Arıcak'ta 3, Maden'de 16, Karakoçan'da 30, Keban'da 15, Kovancılar'da 15, Palu'da 20, Sivrice ilçesinde 45 köye ulaşım sağlanamıyor.

Köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Şırnak

Şırnak'ta da kar yağışı sonucu merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçesinde 21 köy ve 5 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare ve Karayolları kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde de dünden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri iş makineleri ile ana arterleri kardan temizleyip kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Zincir takmayan araçlar yolda mahsur kaldı. Kar yağışı sonucu yolda kayan 1 minibüs, 2 ticari araç ve 4 otomobil refüjlere çarptı. İki sürücü hafif yaralandı, araçlarda hasar meydana geldi.

Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

YORUMLAR
500
Şırnak'ta terör operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı Şırnak'ta terör operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı Şırnak'ta ters lale için turlar düzenleniyor Şırnak'ta ters lale için turlar düzenleniyor
Kaynak: AA

Beytüşşebap, Uludere, Şırnak, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:24 Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a yönelik, "yurt dışına para aktarıyor, kaçacak" iddialarına RTÜK para cezası verdi! Karara CHP'den sert tepki geldi
14:24 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi
14:16 Trabzonspor ile Anthony Nwakaeme arasında anlaşma sağlanamadı
14:05 "Putin'in 3 yıl ömrü kaldı" iddialarına Lavrov'dan yanıt: Mantıklı insanların hastalık, halsizlik belirtileri görebileceğini sanmıyorum
14:04 Eşini öldüren adam intihar etti! Kızı ise yaralı halde balkondan atlayarak kurtuldu
13:59 Sıcak havaya dayanamayan dünyanın en ölümcül yılanı gördüğü ilk kişiye tüm zehrini akıttı
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye için "Bir gece ansızın tepelerine ineriz" demişti! Tel Rıfat'taki tüneller ilk kez görüntülendi
13:38 Mikrofonu bozulunca uzun süre sesiz kalan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı esprisiyle salonu kahkahaya boğdu
12:59 Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin ele alınacağı "Siyasi Diyalog Toplantısı" yarın Ankara'da düzenlenecek
12:54 Miami Heat'i eleyen Boston Celtics finalde Golden State Warriors'un rakibi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 14:32:13. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement