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Şırnak'ta 20 köy ve 6 mezra yolu kardan kapandı - Son Dakika

Şırnak'ta 20 köy ve 6 mezra yolu kardan kapandı

24.12.2021 13:41
Şırnak'ta 20 köy ve 6 mezra yolu kardan kapandı

ŞIRNAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerine bağlı 20 köy ve 6 mezra yolu ulaşıma kapandı.

ŞIRNAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerine bağlı 20 köy ve 6 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı 4 köy ile 2 mezra, Beytüşşebap ilçesine bağlı 15 köy ile 4 mezra ve Uludere ilçesine bağlı 1 köy yolu olmak üzere 20 köy ve 6 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.


Şırnak'ta 20 köy ve 6 mezra yolu kardan kapandı
Şırnak'ta 20 köy ve 6 mezra yolu kardan kapandı
Şırnak'ta 20 köy ve 6 mezra yolu kardan kapandı
Şırnak'ta 20 köy ve 6 mezra yolu kardan kapandı
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Beytüşşebap, Uludere, Şırnak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta 20 köy ve 6 mezra yolu kardan kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta 20 köy ve 6 mezra yolu kardan kapandı - Son Dakika
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