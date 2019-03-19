Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 200 Çocuk Sinemada İlk Kez "Pepe" Seyretti

Şırnak'ta 200 Çocuk Sinemada İlk Kez "Pepe" Seyretti

1 saat önce

Şırnak'ta 200 çocuk ilk kez sinemaya gitti.

Şırnak'ta 200 Çocuk Sinemada İlk Kez
Şırnak'ta 200 çocuk ilk kez sinemaya gitti.

Şırnak Emniyet Müdürlüğünce uygulanan, "Geçmişten Geleceğe Hep Beraber Sizinleyiz Projesi" kapsamında il genelinde 200 çocuk Kültür Merkezi'ndeki sinema salonunda Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri ve öğretmenler eşliğinde, "Pepe Birlik Zamanı" adlı çizgi film izledi. Çocuklara polisler tarafından patlamış mısır dağıtıldı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı İlhami Doğangüzel, ilk ve anaokulu öğrencilerinin fiziksel gelişimine katkıda bulunmak için "Geçmişten Geleceğe Hep Beraber Sizinleyiz Projesi"ni hazırladıklarını söyledi.

Doğangüzel, projeyle toplumun değerleri hakkında bilgi sahibi olunmasını hedeflediklerini belirterek, "Şırnak'ta çocuklarımızı sinema ile bu şekilde buluşturmamız ilk defa gerçekleşiyor. Bundan sonra da bu tür faaliyetlerimiz devam edecek." dedi.

Film gösterimini 200 öğrenciye sunduklarını dile getiren Doğangüzel, kent genelinde bin 500 çocuğu sinemayla buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Sinemada ilk kez film izleyen öğrencilerden Kasım Çetin, çok mutlu olduğunu belirterek, polislere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:06 Kaynak: AA

Pepe, Şırnak, Güncel
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