Şırnak'ta 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, kentin eğitimde geri sıralarda bulunmasının en büyük nedeninin terör olduğunu söyledi.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, kentin eğitimde geri sıralarda bulunmasının en büyük nedeninin terör olduğunu söyledi.



Vali Aktaş, Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, bireysel başarı ve toplumsal huzurun temel kaynağının eğitim olduğunu söyledi.



Türkiye'nin son yıllarda başta ekonomi olmak üzere her alanda büyük gelişme gösterdiğini vurgulayan Aktaş, bunun yetişmiş insan gücü ve eğitim sayesinde gerçekleştirdiğini kaydetti.



Çalıştayın, ildeki eğitim alanındaki eksikleri görme konusunda çok önemli olduğuna dikkati çeken Aktaş, inşası süren 130 okul için yaklaşık 1 milyar lira harcama yapıldığını dile getirdi.



Vali Aktaş, Şırnak'ın eğitimde geri sırada yer almasının en büyük nedeninin terör olduğunu vurguladı.



35 yıldır terör yüzünden bölgenin dengesinin değiştiğini belirten Aktaş, terör örgütü PKK'nın şehre çok büyük zarar verdiğini dile getirdi.



Aktaş, şunları kaydetti:



"Terör, hem şehirlerimizi yakıp yıkıyor, ocaklarımızı söndürüyor hem de gençlerin geleceğini karartıyor. Bütün manevi değerlerimizi yakıp yıkıyor. Eğitimimizi de maalesef çok alt seviyelere düşürdü. Liselere geçiş sınavlarında Hakkari 81, Şırnak 80'inci sırada yer alıyor. Terörün en yoğun yaşandığı iki il. Biz terör belasından kurtulduğumuz takdirde hiç şüphesiz eğitimimizi de daha iyi noktalara çıkaracağız. Eğitim sorununu çözdüğümüzde terör belasından hızla kurtulacağız."



Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Erkan ise sağlanan huzur ortamıyla Şırnak'ın eğitimde gelişme kat edeceğini söyledi.



İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ise eğitim kurumlarının terörden zarar gördüğüne işaret ederek, "Şer odakları bir eyleme bir harekete geçtikleri zaman ilim ve irfan yuvası olan okullarımızı hedef alıyor." dedi.



Programa Şırnak İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Taşkıran, AK Parti İl Başkanı Halil İbrahim Erkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Taşkıran da katıldı.

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