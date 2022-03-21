Şırnak'ta 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla fidan dağıtıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla fidan dağıtıldı

21.03.2022 17:13
Şırnak'ta 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla fidan dağıtıldı

Şırnak'ta, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Şırnak'ta, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen fidan dağıtım programında konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye'nin ormancılık alanında da çok büyük başarılar elde ettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan riyasetiyle çok sayıda ağaç dikildiğini söyledi.

"Geçen yıl yapılan değerlendirmede orman alanını en çok artıran ülkeler arasında Türkiye, Avrupa'da birinci, dünyada 6'ncı sırada." diyen Pehlivan il olarak da bu süreçte çok sayıda fidanı doğayla buluşturduklarını ifade etti.

Pehlivan, bu yıl itibarıyla toplamda 250 bine yakın ağaç dikeceklerini dile getirerek, "160 bin menengiç fidanını da fıstık aşılamak suretiyle fıstık fidanına dönüştüreceğiz. Vatandaşlarımız istediği takdirde ücretsiz fidan dağıtıyoruz. Bugün de 1500 fidanı vatandaşlarımıza hediye edeceğiz. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlara yaklaşık 120 bin fidan tedarik edeceğiz. İl genelinde ağaçlandırma faaliyeti devam edecek." dedi.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanına sembolik ağaç diken Pehlivan, vatandaşlara fidan dağıttı.

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Cumhuriyet, Türkiye, 21 Mart, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla fidan dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla fidan dağıtıldı - Son Dakika
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