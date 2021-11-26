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ŞIRNAK'TA 242 OKUL KÜTÜPHANEYE KAVUŞUYOR - Son Dakika

ŞIRNAK'TA 242 OKUL KÜTÜPHANEYE KAVUŞUYOR

26.11.2021 13:45

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destekleriyle başlatılan 'Kütüphanesiz okul kalmayacak' kampanyasında Şırnak'ta kütüphanesiz 242 okulun kütüphanesi...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destekleriyle başlatılan 'Kütüphanesiz okul kalmayacak' kampanyasında Şırnak'ta kütüphanesiz 242 okulun kütüphanesi yapılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destekleriyle başlatılan 'Kütüphanesiz okul kalmayacak' projesi başlatıldı. Proje kapsamında kütüphanesiz okulların kütüphanelerinin Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri tarafından yapılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Şırnak'taki 505 okuldan kütüphanesiz olan 242 okul için Şırnak, Cizre ve Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kolları sıvadı.

101 OKULDA KÜTÜPHANE TAMAMLANDI

Merkezde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 52 öğrenci, 5 Öğretmen ile 4 usta öğrenci kütüphaneleri kurmak için çalışmalara devam ediyor. Kütüphanesiz 242 okuldan 101'inde kütüphaneler tamamlandı. Geri kalan 141 okulun kütüphanesinin ise yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Vali Ali Hamza Pehlivan ile Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Pehlivan, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yapımı tamamlanan Şehri Nuh İlkokulu'ndaki kütüphaneyi ziyaret ederek kitap bağışında bulundu. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Pehlivan, Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin fabrika gibi çalıştığını söyledi.

Şırnak Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 52 öğrenci, 5 öğretmen ve 4 usta öğreticinin yıl boyunca çalışmalarına devam ettiğini belirtten Pehlivan; 'Ülke genelinde kütüphane olmayan bütün okullarda en kısa süre içerisinde kütüphanelerin yapılıp öğrencilerimizin hizmetine sunulması hedefleniyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 505 okulumuz bulunuyor. Bu 505 okulumuzun 263'ünde kütüphane mevcut. Geriye kalan 242 kütüphanesi olmayan okulumuz var. Bu konuda bakanlığımız bize 2.5 Milyon civarında bir kaynak tahsis etti ve bu kaynakların mesleki ve teknik Anadolu liselerimizde kullanılarak kütüphanelerin kurulumunun gerçekleştirilmesi planlandı' dedi.

101 Okulda kütüphanelerin tamamlandığını ifade eden Pehlivan, 'İlk etapta 101 okulumuzda kütüphane kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Bu ayın sonuna kadar 101 okulumuzun kütüphanesi, imalatları bitirilecek. Montajları yapılacak ve öğrencilerimizin, okullarımızın hizmetine sunulacak. Geri kalan 141 okulumuz için de çalışmalar devam ediyor. Onlarla ilgili de seri bir şekilde imalatlar yapılacak ve yılsonuna kadar o okullarımızda da kütüphaneleri tesis edeceğiz' diye konuştu.

ŞIRNAK'TA 242 OKUL KÜTÜPHANEYE KAVUŞUYOR
ŞIRNAK'TA 242 OKUL KÜTÜPHANEYE KAVUŞUYOR
ŞIRNAK'TA 242 OKUL KÜTÜPHANEYE KAVUŞUYOR
ŞIRNAK'TA 242 OKUL KÜTÜPHANEYE KAVUŞUYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, milli eğitim bakanlığı, Emine Erdoğan, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞIRNAK'TA 242 OKUL KÜTÜPHANEYE KAVUŞUYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞIRNAK'TA 242 OKUL KÜTÜPHANEYE KAVUŞUYOR - Son Dakika
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