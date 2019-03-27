Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 285 Bin 753 Seçmen Oy Kullanacak

Şırnak'ta 285 Bin 753 Seçmen Oy Kullanacak

1 saat önce

Şırnak'ta 285 bin 753 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Şırnak'ta 285 Bin 753 Seçmen Oy Kullanacak, System.String[]
Şırnak'ta 285 bin 753 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Şırnaklılar, merkez belediye başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü oy kullanacak.

53 bin 556 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Şırnak'ta 285 bin 753 kayıtlı seçmen bulunuyor.

2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Şırnak'ta seçmen sayısı 53 bin 556 arttı.

Şırnak'ta kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre arttı.

2014'teki yerel seçimlerde 864 sandık hazırlanırken, bu seçimlerde 995 sandık kurulacak.

En fazla seçmen kent merkezinde

Şırnak'ta en fazla seçmen ve sandık Cizre ilçesinde bulunuyor.

75 bin 658 kayıtlı seçmenin bulunduğu Cizre'de 244 sandık kurulacak.

35 sandık ve 7 bin 360 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Güçlükonak ilçesinde olacak.


İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:


İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Merkez 181 54 bin 272

Beytüşşebap 52 11 bin 214

Cizre 244 75 bin 658

Güçlükonak 35 7 bin 360

İdil 158 40 bin 240

Silopi 237 72 bin 385

Uludere 88 24 bin 624

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:19 Kaynak: AA

Şırnak, Güncel
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