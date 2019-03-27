Şırnak'ta 285 Bin 753 Seçmen Oy Kullanacak

Şırnak
'ta 285 bin 753 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Şırnaklılar, merkez belediye başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü oy kullanacak.
53 bin 556 yeni seçmen Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) verilerine göre, Şırnak'ta 285 bin 753 kayıtlı seçmen bulunuyor.
2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Şırnak'ta seçmen sayısı 53 bin 556 arttı.
Şırnak'ta kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre arttı.
2014'teki yerel seçimlerde 864 sandık hazırlanırken, bu seçimlerde 995 sandık kurulacak.
En fazla seçmen kent merkezinde
Şırnak'ta en fazla seçmen ve sandık Cizre
ilçesinde bulunuyor.
75 bin 658 kayıtlı seçmenin bulunduğu Cizre'de 244 sandık kurulacak.
35 sandık ve 7 bin 360 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Güçlükonak
ilçesinde olacak.
İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:
İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı: Merkez
181 54 bin 272 Beytüşşebap
52 11 bin 214
Cizre 244 75 bin 658
Güçlükonak 35 7 bin 360 İdil
158 40 bin 240 Silopi
237 72 bin 385 Uludere
88 24 bin 624