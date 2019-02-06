Şırnak'ta 3 Gündür Kapalı Olan Yol Ulaşıma Açıldı
1 saat önce
Yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan Şırnak'ın Uludere ilçesi ile Uzungeçit beldesi arasında bulunan alternatif yol, 3 günlük çalışma sonucu ulaşıma açıldı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan Şırnak
'ın Uludere
ilçesi ile Uzungeçit
beldesi arasında bulunan alternatif yol, 3 günlük çalışma sonucu ulaşıma açıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesi ile Uzungeçit beldesi arasındaki geçit, yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğe kapanmıştı. Kar
kalınlığının yaklaşık 2 metreye ulaştığı bölgede görevliler, yolu trafiğe açmak için yoğun bir mesai harcadı. Karayolları ekiplerinin yaklaşık 3 gün sürdürdüğü çalışmaların ardından yol, tekrar trafiğe açıldı. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:37 Kaynak: İHA
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