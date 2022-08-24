3 kızını ve karısını uykusunda öldüren şahıs, eşiyle ev satışından dolayı tartışmış! - Son Dakika
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3 kızını ve karısını uykusunda öldüren şahıs, eşiyle ev satışından dolayı tartışmış!

24.08.2022 15:44

Şırnak'ta 3 kızını ve karısını katlettikten sonra polise teslim olan Hasan Karaaslan, ilk ifadesinde "Sesler duydum. Beni öldüreceklerinden şüphelenip sıktım" dedi. Şahsın 15 yıl önce bir hastanede tedavi gördüğü ortaya çıkarken, Karaaslan çiftinin ev satışından dolayı kavga ettikleri ileri sürüldü.

Şırnak İdil ilçesi Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde Hasan Karaaslan, dün gece evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife K'ye (13) pompalı tüfekle ateş etti. Daha sonra silahıyla karakola giden Hasan K, eşini ve çocuklarını öldürdüğünü belirtti.

2 ÇOCUĞU ŞANS ESERİ KURTULDU

Olay anında komşuları olan babaannelerinin evinde olan 2 çocuğu ise şans eseri katliamdan kurtuldu. Zanlı Karaaslan olayı gerçekleştirdikten sonra emniyete giderek silah ile birlikte teslim oldu. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri hayatını kaybeden üç kızı ve annelerinin cansız bedenlerini otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürdü.

3 kızını ve karısını uykusunda pompalı tüfekle öldüren şahıs, eşiyle ev satışından dolayı kavga etmiş

BABA GÖZALTINDA

Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hasan K'nin eşi ve 3 kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesine gönderildi. Gözaltına alınan zanlı Hasan K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

15 YIL ÖNCE TEDAVİ GÖRMÜŞ

Öte yandan baba hakkında konuşan komşular, şahsın psikolojik rahatsızlığının bulunduğunu aktardı. Hasan K'nin 15 yıl önce Elazığ'da bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

EVİ SATTIĞI İÇİN ARALARI BOZULMUŞ

Babanın sessiz ve sakin bir yapısı olduğuna dikkat çeken çevre sakinleri, yaşadıkları şaşkınlığı anlattı. Çiftin arasında anlaşmazlıkların bulunduğunu belirten komşular, Hasan K'nin evini sattığı için karısıyla kavga ettiğini de belirtti. Öte yandan dün gece evde 4 tane kız çocuğunun bulunduğu, 7 yaşındaki çocuğun katliamdan buzdolabının arkasına saklanarak kurtulduğu öğrenildi.

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Şırnak'ta 3 çocuğunu ve eşini katleden adamdan ilk ifade: Sesler duydum, beni öldüreceklerini düşündüğüm için sıktım Şırnak'ta 3 çocuğunu ve eşini katleden adamdan ilk ifade: Sesler duydum, beni öldüreceklerini düşündüğüm için sıktım Korkunç vahşet! Karısını ve 3 kızını öldürüp silahıyla polise gitti Korkunç vahşet! Karısını ve 3 kızını öldürüp silahıyla polise gitti

Şırnak, İdil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 kızını ve karısını uykusunda öldüren şahıs, eşiyle ev satışından dolayı tartışmış! - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 kızını ve karısını uykusunda öldüren şahıs, eşiyle ev satışından dolayı tartışmış! - Son Dakika
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