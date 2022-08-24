3 kızını ve karısını uykusunda öldüren şahıs, eşiyle ev satışından dolayı tartışmış!

Şırnak İdil ilçesi Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde Hasan Karaaslan, dün gece evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife K'ye (13) pompalı tüfekle ateş etti. Daha sonra silahıyla karakola giden Hasan K, eşini ve çocuklarını öldürdüğünü belirtti.

2 ÇOCUĞU ŞANS ESERİ KURTULDU

Olay anında komşuları olan babaannelerinin evinde olan 2 çocuğu ise şans eseri katliamdan kurtuldu. Zanlı Karaaslan olayı gerçekleştirdikten sonra emniyete giderek silah ile birlikte teslim oldu. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri hayatını kaybeden üç kızı ve annelerinin cansız bedenlerini otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürdü.

BABA GÖZALTINDA

Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hasan K'nin eşi ve 3 kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesine gönderildi. Gözaltına alınan zanlı Hasan K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

15 YIL ÖNCE TEDAVİ GÖRMÜŞ

Öte yandan baba hakkında konuşan komşular, şahsın psikolojik rahatsızlığının bulunduğunu aktardı. Hasan K'nin 15 yıl önce Elazığ'da bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

EVİ SATTIĞI İÇİN ARALARI BOZULMUŞ

Babanın sessiz ve sakin bir yapısı olduğuna dikkat çeken çevre sakinleri, yaşadıkları şaşkınlığı anlattı. Çiftin arasında anlaşmazlıkların bulunduğunu belirten komşular, Hasan K'nin evini sattığı için karısıyla kavga ettiğini de belirtti. Öte yandan dün gece evde 4 tane kız çocuğunun bulunduğu, 7 yaşındaki çocuğun katliamdan buzdolabının arkasına saklanarak kurtulduğu öğrenildi.