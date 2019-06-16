Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
37 dakika önce
Şırnak'ın İdil İlçesi Cehennem Deresi bölgesinde düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:35 Kaynak: AA
'ın İdil
İlçesi Cehennem Deresi bölgesinde düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak'ın İdil İlçesi Cehennem Deresi bölgesinde İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe operasyonu düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada, operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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