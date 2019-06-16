Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
26 dakika önce
ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK'lı 3 terörist, etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:45 Kaynak: DHA
ŞIRNAK'ın İdil
ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK
'lı 3 terörist, etkisiz hale getirildi.
? İçişleri Bakanlığı
'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde Şırnak İl Jandarma
Komutanlığı'nca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
- Ankara
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