Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
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ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK'lı 3 terörist, etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:29 Kaynak: DHA
ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK'lı 3 terörist, etkisiz hale getirildi. ? İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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