Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Şırnak'ın İdil ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Şırnak'ın İdil ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın İdil ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Şırnak, İdil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:34 Kaynak: AA
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