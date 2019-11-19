Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

7 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta jandarma, polis ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta jandarma, polis ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristlerden ikisinin, sözde Cudi grubu sorumlusu  'Andok' kod adlı Mahmut Taş ile Silopi sözde sivil savunma birlikleri (YPS) sorumlusu 'Adil' kod adlı Hüsnü Kaplan olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK/KCK terör örgütünde sözde Cudi grubu sorumlusu 'Andok' kod adlı Mahmut Taş ile Silopi YPS sorumlusu 'Adil' kod adlı Hüsnü Kaplan olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:42 Kaynak: DHA
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