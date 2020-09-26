Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli devam eden Yıldırım-1 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu' kapsamında; 3 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.
Ayrıca açıklamada, Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 olduğunu Yıldırım operasyonları kapsamında bugün ölü olarak ele geçirilen terörist sayısı 8'e yükseldiği aktarıldı.
(Mehmet Kalay/İHA)
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