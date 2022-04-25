Bakan Soylu: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta jandarma silahlı insansız hava aracı (J-SİHA) ve insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonla 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet ve jandarmamız; Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi. Tükeniyorsunuz. Teslim olun" dedi.