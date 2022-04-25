Bakan Soylu: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Soylu: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

25.04.2022 09:20
Bakan Soylu: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta jandarma silahlı insansız hava aracı (J-SİHA) ve insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonla 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta jandarma silahlı insansız hava aracı (J-SİHA) ve insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonla 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet ve jandarmamız; Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi. Tükeniyorsunuz. Teslim olun" dedi.


Bakan Soylu: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: 'Emniyet ve Jandarmamız; Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek... Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: 'Emniyet ve Jandarmamız; Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek... İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 581 personelin katılımıyla Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 581 personelin katılımıyla Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonu başlatıldı

Süleyman Soylu, Jandarma, Şırnak, SİHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


Son Dakika
09:42 Metrobüsteki yer kavgasında akıl almaz tehdit: Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım
09:36 Öfkeli anne, kızına saldıran köpeği pompalı tüfekle öldürdü
09:36 Yeğenini miras yüzünden öldürüp, iki çocuğuyla gömdü: Cesedi jandarma kadavra köpeği buldu
09:32 Adı Sevgi dizisinde dün akşam neler oldu? Zeynep, Emir ve Elif'in hayatını nasıl etkiledi?
09:16 Canlı yayında tartışma! Hilmi Daşdemir'den Gülay Yedekci'ye: Hanımefendi gibi davranın
09:10 Teşkilat dizisinde dün akşam neler oldu? Halit Başkan'ın öğrendiği yeni bilgi tüm dengeleri nasıl değiştirecek?
08:58 Ukrayna Rusya'yı kalbinden vurdu: Petrol borularını füzelerle hedef aldılar
08:57 Çiçeği burnunda gelin ve damattan öpüşme görüntüsü: Seda Sayan ve yeni eşi balayına Paris'e gidiyor
08:53 Ceylin ve Ilgaz arasında sular durulmuyor! Seçimde bulunması gereken Ilgaz nasıl bir karar verdi?
03:29 CHP'den "Kumpas çöktü" videosu: Tuncay Özkan'dan Enerji Bakanı'na görüntülü gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 09:54:00. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Soylu: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement