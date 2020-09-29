Şırnak'ta 3 terörist yakalandı - Son Dakika

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 3 terörist yakalandı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan şahısların yakalanmasına yönelik 28 Eylül'de çalışma yapıldığı belirtildi. Yapılan çalışmada, 3 bölücü terör örgütü mensubunun Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünce yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

(Melih Yiğit/İHA)