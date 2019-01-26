Şırnak
'ın Silopi
ilçesinde, terör örgütü YPG/ PKK
üyesi 3 teröristin teslim olması sağlandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünün aile destekli ikna çalışmaları sonucunda 3 terörist, Silopi Habur Sınır Kapısındaki karakola teslim oldu.
Teröristlerin, sözde "takım sorumlusu" "Sidar Hexez" kod adlı Y.E, "Serhay Norsin" kod adlı S.B, ve "Rızgar Zagros
" kod adlı F.Ş. olduğu ve örgüte 2013 yılında katıldıkları öğrenildi.
Teröristlerin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.