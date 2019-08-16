Şırnak'ta 322 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi
1 saat önce
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 322 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.
Şırnak Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:03 Kaynak: AA
'ın Silopi
ilçesinde 322 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Silopi ilçesi Cumhriyet Mahallesinde devriye gezen jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurduğu 3 araçta yaptığı aramada 322 kilogram gümrük kaçağı çay buldu.
Gözaltına alınan şüpheliler Y.T,S.G,E.E. ve H.Y' jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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