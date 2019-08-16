Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 322 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi
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Şırnak'ta 322 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi

1 saat önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 322 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Şırnak'ta 322 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi, System.String[]
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 322 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Silopi ilçesi Cumhriyet Mahallesinde devriye gezen jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurduğu 3 araçta yaptığı aramada 322 kilogram gümrük kaçağı çay buldu.
Gözaltına alınan şüpheliler Y.T,S.G,E.E. ve H.Y' jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Jandarma, Silopi, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:03 Kaynak: AA
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