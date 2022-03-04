Şırnak'ta 33 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Şırnak'ta 33 kilogram metamfetamin ele geçirildi

04.03.2022 23:57
Şırnak'ta 33 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir tırda 64 paket halinde 33 kilo 88 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir tırda 64 paket halinde 33 kilo 88 gram metamfetamin ele geçirildi.

Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Cizre ilçesi Kurumcu Jandarma yol kontrol ve arama noktasında, sürücülüğünü İ.C. isimli şahsın yaptığı tır durdurularak arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde çantalar içerisinde 64 paket halinde 33 kilo 88 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak, İ.C. isimli şahıs Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. - ŞIRNAK

Şırnak'ta 33 kilogram metamfetamin ele geçirildi

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Metamfetamin, Jandarma, Finans, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta 33 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika


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