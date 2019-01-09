Şırnak'ta 33 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Şırnak'ta iki günden bu yana aralıksız olarak devam eden kar yağışı nedeniyle 33 köy yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ta iki günden bu yana aralıksız olarak devam eden kar yağışı nedeniyle 33 köy yolu ulaşıma kapandı.



Şırnak merkez ve ilçelerinde devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kent merkezi, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerine bağlı 33 köy ve beldeye ulaşıma kapandı.



Öte yandan kentte eğitime 1 gün ara verilirken, Şırnak Üniversitesinde yapılacak olan final sınavları ertelenerek, engelli ve hamile olan personellerin de idari izinli sayılacağı belirtildi. - ŞIRNAK

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