Şırnak'ta 36 derecede 'karla mücadele' çalışmaları - Son Dakika

Şırnak'ta 36 derecede 'karla mücadele' çalışmaları

Şırnak'ta 36 derecede 'karla mücadele' çalışmaları Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediyesi ekipleri Mehrina Yaylasında 36 derece sıcaklıkta, karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor.

Şırnak'ta 36 derecede 'karla mücadele' çalışmaları

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ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediyesi ekipleri Mehrina Yaylasında 36 derece sıcaklıkta, karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor.

Hayvancılığın geçim kaynağı olduğu beldede hava sıcaklıkları 36 dereceyi bulurken, yaz sezonu hazırlıkları da devam ediyor. Temmuz ayı ile birlikte sıcaklıkların arttığı yaylalarda şaşırtan görüntüler de yaşanıyor. Mehrina Yaylasında 5 metreyi bulan karla kaplı yollar ulaşımda zor anlar yaşatıyor. Şenoba Belde Belediye ekipleri karla kapanan yolları açmak için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor.

Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, karla kapalı olan yolların çiftçiler tarafından kullanıldığını söyledi. Babat, "Çiftçilerimizin meraya ulaşabildiği ana yol. Kar kalınlığı nedeniyle bazen iş makineleri bile görünmez duruma gelebiliyor. İnsanlar, inanamıyor ama Temmuz ayında burada hala kar var. Ekiplerimiz yaylalardaki karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sona yaklaştık, geçim kaynağı hayvancılık olan çiftçilerimiz için elimizdeki tüm imkanları kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

Mehrina yaylalarında arıcılık yapan Mehmet Dicle Babat ise "Yollarımız karla kaplıydı, kapalı yerler vardı. Şenoba Belediyemiz, kepçelerini gönderdi, yolu açtı. Şimdiye kadar bizden yardımlarını esirgemediler, bundan sonra da esirgemeyeceklerini umut ediyoruz" diye konuştu.

Uludere, Şenoba, Şırnak, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Şırnak'ta 36 derecede 'karla mücadele' çalışmaları - Son Dakika
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