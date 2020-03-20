Şırnak'ta 4 bekçinin yaralandığı saldırının faili terörist yakalandı - Son Dakika

Şırnak'ın Cizre ilçesinde geçen yıl el yapımı patlayıcıyla düzenlenen, 4 bekçinin yaralandığı terör saldırısının faillerinden kadın terörist yakalanarak tutuklandı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, 12 Temmuz 2019'da Cizre ilçesinin İdil Caddesinde PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen 4 bekçinin yaralandığı saldırının faillerinin yakalanması için başlatılan çalışmalar kapsamında hakkında 3 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.A'nın 16 Mart'ta düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi.

Kadın teröristin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ifade edilen açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu söz konusu teröristin olay öncesinde çarşaflı olarak elinde poşetle bölgeden geçtiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Olay

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 12 Temmuz 2019'da İdil Caddesi'nde PKK'lı teröristlerce önceden çöp konteyneri yakınındaki bankın altına konulan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 bekçi yaralanmış, çevredeki 5 otomobilde de hasar meydana gelmişti.