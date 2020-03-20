Şırnak'ta 4 bekçinin yaralandığı saldırının faili terörist yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta 4 bekçinin yaralandığı saldırının faili terörist yakalandı - Son Dakika

Şırnak'ta 4 bekçinin yaralandığı saldırının faili terörist yakalandı

6 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde geçen yıl el yapımı patlayıcıyla düzenlenen, 4 bekçinin yaralandığı terör saldırısının faillerinden kadın terörist yakalanarak tutuklandı.

Şırnak'ta 4 bekçinin yaralandığı saldırının faili terörist yakalandı, System.String[]

Şırnak'ın Cizre ilçesinde geçen yıl el yapımı patlayıcıyla düzenlenen, 4 bekçinin yaralandığı terör saldırısının faillerinden kadın terörist yakalanarak tutuklandı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, 12 Temmuz 2019'da Cizre ilçesinin İdil Caddesinde PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen 4 bekçinin yaralandığı saldırının faillerinin yakalanması için başlatılan çalışmalar kapsamında hakkında 3 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.A'nın 16 Mart'ta düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi.

Kadın teröristin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ifade edilen açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu söz konusu teröristin olay öncesinde çarşaflı olarak elinde poşetle bölgeden geçtiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Olay

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 12 Temmuz 2019'da İdil Caddesi'nde PKK'lı teröristlerce önceden çöp konteyneri yakınındaki bankın altına konulan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 bekçi yaralanmış, çevredeki 5 otomobilde de hasar meydana gelmişti.

Şırnak, Cizre, İdil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:22 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu         
21:11
İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi         
14:30
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi         
14:03
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi         
13:24
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:03
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek         
10:51
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir         
10:43
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor         
10:28
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık         
08:39
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı         
07:23
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 02:20:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak'ta 4 bekçinin yaralandığı saldırının faili terörist yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]