Şırnak'ta 4 PKK'lı Terörist Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu

Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim olduŞIRNAK - Irak'ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK'lı 2'si kadın 4 terörist, Habur Sınır Kapısı'na gelip, jandarma ekiplerine teslim oldu.

Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu



ŞIRNAK - Irak'ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK'lı 2'si kadın 4 terörist, Habur Sınır Kapısı'na gelip, jandarma ekiplerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan kamplarından kaçan, 2'si kadın 4 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Kapısı'na geldi. PKK'lı teröristler, burada jandarmaya teslim oldu. Teröristler, ifadeleri alınmak üzere Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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