Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 4 PKK'lı Terörist Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu

Şırnak'ta 4 PKK'lı Terörist Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu

38 dakika önce

Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim olduŞIRNAK - Irak'ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK'lı 2'si kadın 4 terörist, Habur Sınır Kapısı'na gelip, jandarma ekiplerine teslim oldu.

Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

ŞIRNAK - Irak'ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK'lı 2'si kadın 4 terörist, Habur Sınır Kapısı'na gelip, jandarma ekiplerine teslim oldu.
Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan kamplarından kaçan, 2'si kadın 4 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Kapısı'na geldi. PKK'lı teröristler, burada jandarmaya teslim oldu. Teröristler, ifadeleri alınmak üzere Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:47 Kaynak: İHA

Irak, Şırnak, PKK, 3. Sayfa
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