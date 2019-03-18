Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 4 PKK'lı Terörist Teslim Oldu

Şırnak'ta 4 PKK'lı Terörist Teslim Oldu

2 saat önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3'ü kadın 4 PKK'lı terörist teslim oldu.

Şırnak'ta 4 PKK'lı Terörist Teslim Oldu, System.String[]
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3'ü kadın 4 PKK'lı terörist teslim oldu.

Terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak Habur Sınır Kapısı'na gelen 4 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Gözaltına alınan 4 teröristin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:38 Kaynak: AA

Silopi, Şırnak, PKK, Güncel
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