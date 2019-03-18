Şırnak'ta 4 PKK'lı Terörist Teslim Oldu
2 saat önce
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3'ü kadın 4 PKK'lı terörist teslim oldu.
Şırnak
'ın Silopi
ilçesinde 3'ü kadın 4 PKK
'lı terörist teslim oldu.
Terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak Habur Sınır Kapısı
'na gelen 4 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Gözaltına alınan 4 teröristin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:38 Kaynak: AA
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