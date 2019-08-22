Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu
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Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

1 saat önce

Şırnak'ta 4 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu, System.String[]

Şırnak'ta 4 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonların örgütte çözülme ve kaçışları hızlandırdığı belirtildi.

Açıklamada, Şırnak İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları sonucunda, 3'ü erkek ve 1'i kadın olmak üzere 4 teröristin, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:06 Kaynak: AA
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