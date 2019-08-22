Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu
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Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

52 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta 4 teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta 4 teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son dönemde terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar, örgütte çözülme ve  kaçışları hızlandırmıştır" vurgusu yapıldı. Bu kapsamda, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışmaları sonucunda;  3'ü erkek, 1'i kadın olmak üzere toplam 4 terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu

Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:47 Kaynak: DHA
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