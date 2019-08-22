Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu
44 dakika önce
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 4 teröristin teslim olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:54 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 4 teröristin teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son dönemde terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar, örgütte çözülme ve kaçışları hızlandırmıştır" vurgusu yapıldı. Bu kapsamda, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışmaları sonucunda; 3'ü erkek, 1'i kadın olmak üzere toplam 4 terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Fatih POYRAZ/ANKARA,
Yüzleri maskeli terör yandaşları içinde yolcu bulunan minibüsü böyle yaktı Gökhan Özoğuz, orman yangınları açıklamasında Vizontele örneği veren Bekir Pakdemirli'ye tepki gösterdi HAK-İŞ ile hükümet, kamu işçisine zam konusunda anlaştı Bakan Pakdemirli'den Volkswagen açıklaması: Yatırım için Manisa'yı seçti