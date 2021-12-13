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Şırnak'ta 4 yıllık proje sayesinde 300 aile sıcak yemeğe ulaştı - Son Dakika

Şırnak'ta 4 yıllık proje sayesinde 300 aile sıcak yemeğe ulaştı

13.12.2021 19:37

Şırnak'ta 4 yıllık proje sayesinde 300 aile sıcak yemeğe ulaştıŞIRNAK Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlığın projeleriyle vatandaşlar hayat buluyor.

Şırnak'ta 4 yıllık proje sayesinde 300 aile sıcak yemeğe ulaştı

ŞIRNAK Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlığın projeleriyle vatandaşlar hayat buluyor. Onlarca projeden biri olan sıcak yemek dağıtımı 4 yıldır devam ediyor. Devletin bakıma muhtaç ve yemek yapamayacak olan yaşlılara yönelik projesi takdir ediliyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlık ve sosyal yardımlaşma vakfı ortaklığında 4 yıl önce hayata geçirilen onlarca projeden biri olan 'sıcak yemek, sıcak yuva' projesi kapsamında 300 haneden fazla aile faydalanıyor. Yaşlı, bakıma muhtaç, kimsesi olmayan ve maddi durumu iyi olmayan aileler başta olmak üzere bir çok aile 4 yıldır günde 2 öğün ve 4 çeşit yemek dağıtımı devam ediyor. Hijyen ve denetime tabi tutulan sıcak yemekler mutfaktan, sofralara gidene kadar özenle yapılıyor. Vakıf personeli ve yemek fabrikası çalışanları sıcak yemekleri kaplara bırakıp yemek vakitlerine denk getirecek şekilde dağıtıyor. Proje sayesinde yüzlerce vatandaş 4 yıldır sıcak aştan faydalanıyor. Yemek fabrikasında çalışan Mehmet Ataman "Beytüşşebap kaymakamlığı ve sosyal yardımlaşma vakfı tarafından verilen talimatlar gereği her gün sıcak yemek hazırlıyoruz. 4 yıllık bir proje ve bu sayede 4 çeşit yemek veriliyor. Her gün evlerin kapısına kadar götürüyoruz. Bu projeden vatandaşımız oldukça memnun. Engelli ve yardıma muhtaç, yaşlılara yönelik bu proje devam ediyor" dedi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Uçar ise, "Beytüşşebap kaymakamlığı sosyal yardımlaşma vakfı tarafından evde yemek yapamayan ve muhtaç olan ailelere yönelik sıcak hizmet verildi. 4 yıldır devam eden bir proje, belediye, ilçe sağlık müdürlüğü tarafından hijyen ve temizlik denetimleri yapılıyor. Herkesin memnun olduğu bir proje" diye konuştu.

Kaymakamlığın onlarca projesinden biri olan sıcak yemek dağıtımı sayesinde 4 yıla yakın yardıma muhtaç, engelli, yaşlı ve kimsesi olmayanlara yönelik sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. 4 çeşit yemekle günde 2 defa yemek kazanlarında pişiriliyor. Hazır olan yemekler 10 dakika içerisinde evlere ulaştırılıyor.

Şırnak'ta 4 yıllık proje sayesinde 300 aile sıcak yemeğe ulaştı
Şırnak'ta 4 yıllık proje sayesinde 300 aile sıcak yemeğe ulaştı
Şırnak'ta 4 yıllık proje sayesinde 300 aile sıcak yemeğe ulaştı
Şırnak'ta 4 yıllık proje sayesinde 300 aile sıcak yemeğe ulaştı

Yemek Tarifi, Beytüşşebap, Engelli, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta 4 yıllık proje sayesinde 300 aile sıcak yemeğe ulaştı - Son Dakika


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