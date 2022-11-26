5 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde takılan paraları zor saydılar - Son Dakika
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5 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde takılan paraları zor saydılar

26.11.2022 13:47

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Gülyazı köyünde Kerem Enc ve Çiğdem Oflu çiftinin 2 gün süren düğününe 5 bin kişi katıldı. Yöresel kıyafetli davetlilere 350 kilo etli yemek ikram edilirken düğünde çifte 500 bin lira para, 300 bin lira değerinde altın takıldı.

Uludere'nin Irak sınırı yakınındaki Gülyazı köyünde Kerem Enc ile Çiğdem Oflu çiftinin 2 gün süren düğünü yapıldı. Düğüne ilçedeki protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dahil 5 bin kişi katıldı.

TAKILAN PARA MİKTARI DUDAK UÇUKLATTI

Davetlilere, 350 kilo etli yemek dağıtıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan düğünde yöresel giysili davetliler, akşama kadar Kürtçe ve Türkçe müzikler eşliğinde uzun halay zinciri oluşturdu. Metrelerce uzanan halay zinciri, havadan görüntülendi. Gelin ve damada 500 bin TL ve 300 bin TL değerinde altın takıldı.

"HALAY GÖRÜNTÜLERİ İÇİN GURUR DUYDUK"

Damadın ağabeyi iş insanı Mikail Enc, düğüne katılan davetlilere teşekkür ederek, "Metrelerce uzanan halay görüntüleri için gurur duyduk. Gelen tüm kanaat önderlerine, siyasi parti liderlerine ve katılımcılara teşekkür ederim" dedi.

Damat Kerem Enc ise çok heyecanlı olduğunu belirterek, gelen herkese kendisi ve ailesi adına teşekkür ettiğini söyledi.

İşte o düğünden kareler;

Kaynak: DHA
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Hizb-i İslami Partisi, Uludere, Irak, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde takılan paraları zor saydılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde takılan paraları zor saydılar - Son Dakika
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