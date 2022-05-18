5 ilden 282 kişinin katılımıyla UMKE bölge tatbikatı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

5 ilden 282 kişinin katılımıyla UMKE bölge tatbikatı yapıldı

18.05.2022 17:26

Şırnak'ta Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayesinde İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonunda 5 ilin katılım sağladığı 282 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE ) tatbikatı yapıldı.

Şırnak'ta Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayesinde İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonunda 5 ilin katılım sağladığı 282 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE ) tatbikatı yapıldı.

İkizce köyü mevkisinde gerçekleştirilen tatbikata Şırnak, Batman, Mardin, Diyarbakır, Siirt'ten UMKE ve 112 Acil Sağlık ekibi ile jandarma, AFAD, itfaiye ekibinden oluşan toplam 282 personel 41 araçla katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği eş zamanlı gerçekleşen helikopter kazası, kontrolsüz nüfus göçü, trafik kazası, deprem ve suda boğulma olaylarındaki reaksiyon ölçüldü, teorik ve pratik çalışmalar gerçekleştirildi.

Helikopter kazasında 112 Acil Sağlık ekiplerine ulaşan ihbarla harekete geçen UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin olay yerine varması, itfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürmesi, yaralıların ambulanslarla hastaneye sevki canlandırıldı. Ayrıca durumu ağır olan bir hastanın askeri helikopter sevki sağlandı.

İl Sağlık Müdürü Osman Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirildiğini, 3 gündür yapılan çalışmaların bugün finalinin başarıyla yerine getirildiğini söyledi.

5 ilin katıldığı bölge tatbikatının personelin her olaya hazır olması adına çok verimli geçtiğini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Tatbikatta düzensiz göçmenlerin hareketi esnasında yaşananlar, düzensiz göçmenlerin sulu alanlardan geçmesi durumunda boğulma senaryosu, aracın uçurumdan yuvarlanması, havan mermisinin isabet aldığı bir konutta mahsur kalan vatandaşların kurtarılması ve bir helikopter kazasının meydana gelmesi, yaralıların kurtarılması senaryosunu gerçekleştirdik. Bu senaryolarımız eş zamanlı yapıldı ve başarılı bir şekilde sonuçlandı. Beklenmedik durumlar karşısındaki reaksiyon hızımızı ölçmek için yapılan bir tatbikat. Faydalı oldu. Doğru zamanda müdahaleler yapıldı."

Tatbikata, Vali Yardımcısı Murat Ekinci, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek ile sağlık çalışanları katıldı.

5 ilden 282 kişinin katılımıyla UMKE bölge tatbikatı yapıldı
5 ilden 282 kişinin katılımıyla UMKE bölge tatbikatı yapıldı
5 ilden 282 kişinin katılımıyla UMKE bölge tatbikatı yapıldı
5 ilden 282 kişinin katılımıyla UMKE bölge tatbikatı yapıldı

YORUMLAR
500
Bayramiç'te 20 bin kişinin katılımı ile Garipçe Hayrı yapıldı Bayramiç'te 20 bin kişinin katılımı ile Garipçe Hayrı yapıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 ilden 282 kişinin katılımıyla UMKE bölge tatbikatı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
21:43 Ülkemizde 18 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti, bin 443 yeni vaka tespit edildi
21:41 Gençlerin derbisinde galip taraf Galatasaray! Fenerbahçe'nin yediği gol sosyal medyada gündem oldu
21:40 Melih Gökçek'ten ilginç Mansur Yavaş iddiası: Elimde belgeler var, siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek
21:16 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sokaklarına Arapça ilan astırarak sığınmacılara seslendi: Dönün artık ülkenize
21:14 Cristiano Ronaldo'nun yeni saatinin fiyatı ağızları açık bıraktı! Dünyada sadece 126 tane var
20:21 Mesut Özil, kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Resmi açıklama menajerinden geldi
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı: Atatürk Havalimanı'nın nasıl olacağına bir göz atalım
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 22:15:37. #1.12#
SON DAKİKA: 5 ilden 282 kişinin katılımıyla UMKE bölge tatbikatı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement