Şırnak'ta 5 PKK'lı Terörist Teslim Oldu

Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist teslim oldu.

Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist teslim oldu.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Habur Sınır Kapısı'na gelen 2'si kadın 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.



Teröristlerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

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