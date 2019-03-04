Şırnak'ta 5 PKK'lı Terörist Teslim Oldu
1 saat önce
Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist teslim oldu.
Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist teslim oldu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Habur Sınır Kapısı'na gelen 2'si kadın 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teröristlerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:26 Kaynak: AA
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