Şırnak'ta 5 PKK'lı Terörist Teslim Oldu

Şırnak'ta 5 terör örgütü PKK mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Şırnak'ta 5 terör örgütü PKK mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gelen 2'si kadın 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.



Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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