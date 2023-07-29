Şırnak'ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon anı kamerada - Son Dakika
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Şırnak'ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon anı kamerada

29.07.2023 13:22

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla 5 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonun devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, terörle mücadeleye aralıksız devam edeceklerini vurguladı.

Şırnak'ta, Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando Timlerinin katıldığı operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

ULUDERE'DE BİR GRUP TERÖRİST TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları ve J- SİHA'ların hava keşif desteği sonucunda Uludere'de bir grup teröristin tespit edildiğini ve derhal operasyon başlatıldığını açıkladı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarımızın emir komutasında, Şırnak İl Jandarma ile Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlıklarımız tarafından; Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları ve J-SİHA'ların ateş desteğinde, Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can AKDENİZ operasyonu düzenlendi.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Jandarma Komando Timlerinin katıldığı operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyon devam ediyor. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayan Jandarmamızı tebrik ediyorum."

Öte yandan, operasyonun devam ettiğini de ifade eden Bakan Yerlikaya, terör sona erene kadar mücadelelerine aralıksız devam edeceklerini vurguladı.

Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Şırnak'ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon anı kamerada - Son Dakika


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